１８日行われたミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケー男子準々決勝は、３試合が延長戦となり、カナダはチェコに４―３、フィンランドはスイスに３―２、米国はスウェーデンに２―１で競り勝った。スロバキアはドイツに６―２で快勝。２０日の準決勝で、１０度目の優勝を狙うカナダと前回覇者のフィンランド、３度目の優勝を目指す米国と前回銅のスロバキアが対戦する。リンクに歓喜の輪が広がった。延長にもつれた熱