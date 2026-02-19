タレント黒氏萌楓（くろうじ・ほのか＝１６）とモデルの佐藤泰心（１６）が１９日、都内で行われた第９８回選抜高等学校野球大会（３月１９日開幕）の応援イメージキャラクターに任命され、発表会に出席した。今回の抜てきに、黒氏は「びっくりして信じられなかった。でも家族が喜ぶ姿を見て、ようやく実感がわいた」と言い、一方の佐藤は「家族全員が大喜びしてくれた。でも、大役が務められるのか心配もしていた」と笑いを誘