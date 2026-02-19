【第10話】 2月19日 公開 第10話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月19日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第10話「再会の魔法使い」をヤンマガWebで無料公開した。 第10話では、四凶姉妹（スクエア・シス）の次女・ドゥーエに襲撃されてピンチに陥った勇者をかばってアイリスがドゥーエと対峙する。そしてドゥーエは真の強者が誰だったのかを知ることに―R