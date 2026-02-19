Wリーグは2月18日、「大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン」におけるリーダーズが決定したことを発表した。 リーダーズはレギュラーシーズンの結果をもって、得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックの5部門は1試合あたりの平均値、フィールドゴール、フリースロー、3ポイントシュートの3部門は成功率で順位を決める。