ＦＲＯＮＴＥＯは続伸している。１８日の取引終了後、研究セキュリティー上のリスクを定量的に評価・可視化する技術を開発し特許を出願したと発表しており、材料視した買いが集まっている。同社が展開する経済安全保障対策ＡＩソリューション「ＫＩＢＩＴＳｅｉｚｕＡｎａｌｙｓｉｓ」（キビット・セイズ・アナリシス）において開発した。調査対象研究者を取り巻くリスク構造を定量化・可視化するために、二次共