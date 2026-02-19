芙蓉総合リースが続伸している。この日、ＡＮＡホールディングス傘下のＡＮＡＣａｒｇｏ及び自動搬送ソリューション「ｅｖｅａｕｔｏ」を展開するｅｖｅａｕｔｏｎｏｍｙ（静岡県磐田市）と共同で、自動運転レベル４の自動搬送サービス「ｅｖｅａｕｔｏＲｅＦｉｎｅ」の実運用を成田空港で開始したと発表しており、好材料視されている。 ＡＮＡ最大規模の貨物上屋「ＡＮＡＣａｒｇｏ