ＲＯＸＸが３日ぶりに反発している。１８日の取引終了後に、求職者のヒアリング内容と求人情報から、ＡＩが求職者一人ひとりに最適化した求人提案資料を生成する「求人魅力訴求資料作成」ツールを開発し、本格運用を開始したと発表したことが好感されている。 同機能は、パーソナライズ求人サマリーの生成やＡＩによる訴求ポイントの抽出、オンライン面談・ＬＩＮＥ送付への最適化などを特徴としており、