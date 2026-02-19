森永製菓がしっかり。１８日、一部の菓子と食品について価格改定及び内容量の変更を実施すると発表しており、好材料視されている。食品原料・包装資材の価格高騰や物流コストの上昇が続いており、自社企業努力のみでは解決困難な状況となっていることから、４月１日出荷分及び４月７日発売分から価格改定及び内容量の変更を実施する。ポテロング（しお味）など菓子７品目を約６～４０％、純ココアなど食品２品目を約５A