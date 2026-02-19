ヒビノが一段高で昨年来高値を更新。同社はきょう、「パナソニックスタジアム吹田」に８ミリピッチＬＥＤディスプレーシステム「ＣｈｒｏｍａＬＥＤ８Ｂ」を納入したことを明らかにしており、これが株価を刺激したようだ。 今回納入したＬＥＤディスプレーは、バナービジョンとしてホーム・アウェイ双方のゴール裏に各１面ずつ設置され、既に１５日から運用を開始。同社は２３年に同スタ