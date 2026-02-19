広告：ホテルアベスト札幌【画像】圧巻の「カニタワー」！北海道の味覚尽くしビュッフェ 冬に行きたい旅行先といえば北海道！澄んだ空気、真っ白な雪景色……そして何より、私たちが期待しちゃうのは「食」ですよね。「せっかく北海道に行くなら、カニも海鮮も、お肉もスイーツも全部食べ尽くしたい！」 そんな食いしん坊な願いを叶えてくれる、とっておきの情報があるんです。2026年2月1日（日）から「ホテルアベスト札幌」でスタ