ダイエット3日坊主さんへ「続いた！」をつくる３つのコツ【ハル式ゆるトレーニング】【画像で見る】14kgの減量を叶え、ボディコンテストに挑戦したハルさんの姿食事法にトレーニングを組み合わせると、筋肉がついてよりやせやすい体に変わります。むくみが改善したり、背筋が伸びたりと"見た目"の変化も期待できますよ。今回は、1年で14kgやせたダイエットインフルエンサーのハルさんに、「続けるコツ」と「テレビを見ながらできる