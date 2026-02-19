19日13時現在の日経平均株価は前日比432.38円（0.76％）高の5万7576.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1068、値下がりは472、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を167.46円押し上げている。次いでＳＢＧ が89.05円、ファストリ が27.28円、イビデン が25.67円、信越化 が25.24円と続く。 マイナス寄与度は217.93円の