19日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝155円14銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円49銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円93銭前後と1円08銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース