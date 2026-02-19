発達した低気圧の影響で、２月１９日の北海道内は日本海側などを中心に強い風や雪に見舞われています。昼すぎまでは大雪に警戒が必要です。（撮影した人）「札幌市西区の住宅街です。強い風と雪で辺り一面ホワイトアウト状態となっています」叩きつけるような雪が降った早朝の札幌市です。１９日朝の道内は、発達した低気圧の影響で日本海側やオホーツク海側の一部で強風に見舞われています。新篠津では午前１１時までに最大