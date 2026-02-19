12日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、3月21日（土）に大田区総合体育館で行われる第20節GAME1、ヴィクトリーナ姫路戦に美麗-Bi-ray-がゲストとして登場することをクラブ公式サイトで発表した。 美麗-Bi-ray-は平均年齢15歳の4人組ガールズボーカルグループで、日本テレビ系「歌唱王」出身のメンバー4人で結成されている。2025年、ハリウッド