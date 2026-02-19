沖縄県宜野座村で春季キャンプ中の阪神・才木がブルペンで藤川監督から約5分の密着指導を受けた。投球練習終了後に身振り手振りをまじえてアドバイスを受けた。フォームの修正ポイントを告げたとみられる。昨季の最優秀防御率のタイトルを獲得した右腕。今季は更なる飛躍が期待される。