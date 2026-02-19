１９日未明、埼玉県狭山市柏原の住宅で、住人の会社役員男性（７９）が侵入した何者かに頭を棒のようなもので殴るなどされた。狭山署によると、侵入したのは複数で、現金を奪って逃走しており、強盗致傷事件として調べている。男性は病院に運ばれたが、会話はできる状態だったという。発表などによると、男性は自宅１階の寝室で７０歳代の妻と就寝中だった。妻は無事だった。