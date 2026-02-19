お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、18日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。相方ユースケに対し、日頃不満に思っていることを明かした。この日は「睡眠力を上げる方法SP」と題して放送。津田は「睡眠の質に影響する脳疲労度チェック」で「些細なことでイライラする」と問われると、「○」と回答した。明石家さんまから「例えば？一番イライラするようなこと、相方がなんかした時とか？」と聞