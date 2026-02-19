【Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション】 2月19日 販売開始 ※出荷は3月10日 価格：11,293円 Amazonは2月19日、スマートスピーカー「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」の販売を開始した。価格は11,293円。本日よりAmazonから購入でき、出荷は3月10日を予定している。 「Echo Dot」は、Amazonの音声アシスタント「Alexa（ア