Gemini上で音楽を生成しているところ Image: かみやまたくみ 動画のBGMを作るのにいいかも。2026年2月19日、GoogleがGeminiをアップデートし、AIによる音楽生成が可能となりました。同社が開発していた音楽生成AI「Lyria」がβ機能として組み込まれ、音楽生成モードが追加されたんです。まずチャット欄下部、＋ボタンの右にある設定から「音楽を作成」を選択。作ってほしい曲のジャンルや楽