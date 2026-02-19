先月開催された【無印良品】2026年春夏新商品展示会では、気になる新作が目白押し！ バズりアイテムのニューバージョンや、すでに発売されていて早くも品薄になっている人気商品など、婦人衣服中心にチェックしてきました。 環境負荷が少なく作れるカポックシリーズはどれも軽くやわらか 病害虫に強く、農薬をほとんど使わず、少ない水や肥料で育つことで知られている樹木がカポック。 展示されていたカ