TBSアナウンサーの近藤夏子が18日、自身のインスタグラムで育児に奮闘する様子を明かし、ママたちの反響を呼んでいる。 【写真】ちっちゃな足が元気をくれるしんどいけれど幸せ感じさせる瞬間 1月24日に第1子出産を報告した近藤アナ。「やっと寝たと思ってもギャン泣きの日々赤ちゃんも色んな日がありますね～」と記し、「そんな忙しない毎日の中でも、こんな可愛い足を見せてくれたらニヤニヤしちゃう。」