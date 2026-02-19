アニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う3rd season』が、4月よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送開始されることが決定。併せて、自販機ハッコンと仲間たちが描かれた描き下ろしのティザービジュアルが解禁された。【動画】新キャラも早くも登場『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2nd season』本PV原作は、昼熊によるライトノベル。自動販売機として異世界に生まれ変わるという奇想天外な設定と、魅力