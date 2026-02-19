◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（まり、ヤマゼン）が冬季五輪日本女子史上最年少で金メダルに輝いた。３回目に８７・８３点をたたき出し、今大会の日本選手団では１９９８年長野大会に並ぶ史上最多５個目の金メダルを手にした。ビッグエア金の村瀬心椛（ここも、２１）は