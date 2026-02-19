今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「164円ちょうど」で、3週ぶりに値上がりしました。石油情報センターによりますと2月16日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「164円ちょうど」でした。前の週より「1.8円」値を上げ3週ぶりの値上がりとなりました。長崎と並んで全国4番目の高さで隣の県と比べると最も安い愛知県とは「13.7円」の開きがあります。今