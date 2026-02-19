タレントの黒氏萌楓（くろうじ・ほのか）が１９日、都内で第９８回選抜高等学校野球大会「応援ポスター」記者発表会に出席した。幼稚園の頃から水泳を１０年間、中学は部活で陸上をしたスポーツ経験者。野球は未経験だが、「センバツ応援イメージキャラクター」に就任し、「小さい頃から高校野球を家族で見ていたので身近な存在ではあるけど、少し遠いような存在。まだ夢のようで緊張しているけど、精いっぱい応援したい」と意