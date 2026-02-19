◇練習試合中日―日本ハム（１９日・北谷）両チームのスタメンが発表された。中日は、今季初実戦となる柳裕也投手が先発する。日本ハムは、金村尚真投手が先発のマウンドに上がる。【日本ハム】１（遊）水野２（捕）田宮３（指）野村４（三）郡司５（一）吉田６（左）西川７（右）万波８（中）エドポロ９（二）カストロ先発：金村【中日】１（中）岡林２（一）サノー３（右）上林４（左）細川５（三）ボスラー６（指）カリステ