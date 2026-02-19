大腸がんの手術・退院を公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。悔いなく生きることへの思いを綴りました。【写真を見る】【がん闘病】歩りえこさん悔いなく生きるために「やりたいことから先にやる」「他人と比べない」「自分の心に正直に」歩さんは「『もうダメかも…』っていう癌の崖っぷちから生還した日。あの時からずーーーっと考えてた。『悔いなく生きるって、どういうこと？』って」と投稿