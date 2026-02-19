沖縄県宜野座村で春季キャンプ中の阪神の新外国人選手、ルーカスが19日、ライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、切れ味抜群のカットボールとスライダーを披露した。梅野には内角に曲がるスライダーでバットを折り、伏見にはカットボールと思われる軌道で三ゴロに抑えた。のべ12人と対戦して安打性は前川に許した3本。伏見の4打席目には、チェンジアップで空振り三振を奪った。走者を背負った場面を想定して投げる工夫をし、