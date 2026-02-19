神奈川・箱根町の雪道で追突事故が起きる瞬間がカメラに捉えられた。当時、被害者はすでに起きていた事故現場を避け、迂回するタイミングを待っていた。そこへ後ろから来た車が突然、追突。車体が大きく損傷する被害を受けた。追突した車はノーマルタイヤだったという。雪が積もる坂道で“停まり切れず”追突神奈川・箱根町で7日午前11時頃に撮影されたのは、雪道で事故を起こしたと見られる1台の車だ。道路を迂回するため、対向車