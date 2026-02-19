UEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンドプレイオフ1stレグで、ノルウェーのボデ/グリムトは昨季ファイナリストであるイタリアのインテルに3-1と勝利を挙げた。前半を1-1で終えると、後半にイェンス・ペッター・ハウゲ、そしてエース格のカスパー・ホグがゴールを挙げ、2点差で先勝してみせたボデ/グリムト。リーグフェーズでは最後の2戦でマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリードを連破しプレイオフの切符を掴み取った