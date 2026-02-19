ジンエアーは、北九州〜ソウル/仁川線を対象としたプロモーションを2月13日から28日まで開催する。運賃が片道は2,000円、往復は4,000円割引となるクーポンを配布する。搭乗期間は3月4日から5月31日まで。クーポンは予約時にプロモーションコード「KKJSPRING」を入力することで適用される。さらに抽選で50名に韓国人気写真館「シヒョナダ」の撮影券をプレゼントする。