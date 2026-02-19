ベトナム航空は、ボーイング737-8型機を50機発注した。ベトナムとアメリカの政府関係者が立会い、ワシントンで発表した。ベトナム航空にとって、ボーイングへの単通路機の発注は初めて。航空需要の増加に伴い、短中距離路線網を拡大する。ベトナム航空は現在、ボーイング787型機を17機運航し、ベトナムとヨーロッパを結ぶ路線などに投入している。