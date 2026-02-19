エルティーアールは、「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」を、3月14日、原宿のランドマークである商業施設「ラフォーレ原宿」B1Fにオープンする。【写真】むぎゅむぎゅしたい！新発売されるスクイーズ「ちいかわベーカリー」は2024年10月、東急プラザ表参道「オモカド」3F にオープンしたちいかわのパン屋。今回、「ちいかわベーカリー」のグッズ取り扱い専門店がラフォーレ原宿にオープンする事が決定した。店内は