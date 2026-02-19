MLB・アストロズの今井達也投手が日本時間19日、フォトデーに参加しました。このフォトデーとは、キャンプインの直後に各球団で行われるもの。ユニホームに身を包んだ選手たちが登場し、カッコいい姿やおちゃめな一面など、様々な姿が収められる公式写真の撮影会です。前日にはホワイトソックスやカブス、レッドソックスなどで行われていたフォトデー。この日はアストロズで開催され、メジャー1年目となる今井投手も登場しました。