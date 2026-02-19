阪神の新外国人・イーストン・ルーカス投手＝前ブルージェイズ＝が１９日、１３日に続いてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。前川ら打者のべ１２人と対戦し、３８球で安打性２と好投した。内角を徹底的に攻めて右打者を苦しめた。梅野を１２２キロのスライダーで二ゴロに打ち取り、バットを折った。伏見とは４度対戦し、内野ゴロ３つと空振り三振に抑えた。視察した広島の土生翔平スコアラーは「右のインサイドがも