ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が１９日、都内で行われたメルペイ「好きを楽しむ。メルカード」新ＣＭ発表会に出席した。２０日から放送される新ＣＭに合わせて白一色の衣装で登壇。「メルカードの大事にしている白、基調だったり、パールっぽい、ちょっとつややかな感じをイメージしました」と説明。さらに「今回のテーマとしては皆さんの推し活を守るメルカードナイトっていう気持ちですね。気品にあふれる感じがしますね。僕