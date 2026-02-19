2025年に映画第1作の公開から40周年を迎えた世界中で愛される名作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』から、タイムマシン搭載の「タイムサーキット」が時計になった。 時計として使うことができる実用性はもちろん、「タイムトラベラーになれたら……」そんな夢を膨らませることができる機能付きだ。 ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。 映画中の「