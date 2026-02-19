4作品連続ヒットなるか。昨年のデビューと同時にK-POP界を席巻したSMエンターテインメントの次世代ガールズグループ、Hearts2Hearts（ハーツトゥーハーツ）が、新シングル『RUDE!』でカムバックする。【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！Hearts2Heartsは2月20日、各種音楽配信サイトを通じて新曲『RUDE!』をリリースする。デビュー曲『The Chase』を皮切りに、『STYLE』『FOCUS』まで立て続けにヒットさせ、第5世代を代