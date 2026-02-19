【モデルプレス＝2026/02/19】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が2月17日、自身のInstagramを更新。バレンタイン仕様のヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「可愛すぎる」眼福イメチェンショット◆辻加純、甘いバレンタイン仕様ヘア披露辻は「どうせすぐ色落ちしちゃうから髪の毛バレンタイン仕様に甘くしてみたっ」とコメントし、写真を投稿。「＃ラベ