日本発の9人組グローバルグループ&TEAMが、新たなアジアツアーの開催を発表した。&TEAMは「2026 &TEAM CONCERT TOUR 'BLAZE THE WAY'」の開催を決定した。【写真】K、『紅白歌合戦』の“最強ビジュアル”昨年は初のアジアツアー「2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'」を実施し、10都市で約16万人を動員するなど、大成功を収めた。そして今回、初のシンガポール公演を含むアジア全11都市を巡る新ツア