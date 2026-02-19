Stray Kidsが、世界の音楽市場で再び快挙を打ち立てた。Stray Kidsは、2月19日（現地時間）に国際レコード産業連盟（IFPI）が発表した「グローバル・アーティスト・チャート2025（Global Artist Chart 2025）」で2位を記録し、4年連続でトップ10入りを果たした。【写真】I.Nが東京・恵比寿に出没「日本じゃん！」IFPIは毎年、世界のフィジカルアルバム販売数、デジタル音源ダウンロード数、ストリーミング数などを合算し、年間ラン