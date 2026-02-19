SNSで週1回投稿され、書籍化された単行本が発売即重版となった話題の4コマ漫画『おもいこみのノラ』。“惹かれる気持ち”と“冬”をテーマにした特別描き下ろし、そして作者の蒔さんにお話を伺いました。左・ノラ心優しくて控えめな性格の雑種犬。獣文学専攻で、趣味はカメラ。恋のアシストをしてくれる親友のアヒル、あーちゃんとの微笑ましいやり取りにも注目。右・アルクールで不器用なオオカミ。幼少期からモテてきたが、