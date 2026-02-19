【ぷにむすび】 2月13日発売 価格：3,630円 アイアップは、玩具ゲーム「ぷにむすび」を発売した。価格は3,630円。 「ぷにむすび」はさわった感覚だけで中身を当てる新感覚シリコントイ。シリコン製のおむすびの中に"具"を入れて、その具が何か、おむすびを触ってその感触から答えていく。具の種類はいくら、しゃけ、しらす、ウインナーなど10種類。おむすびの中の