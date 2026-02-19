Nice Buds! クリア MOONDROPは、水月雨/MOONDROPブランドより、15.4mm径ドライバーを搭載したインナーイヤー型有線イヤフォン「Nice Buds!」を発売した。カラーは黒とクリアの2色。価格は1,650円。 クラシックなインナーイヤー型イヤフォン「MX500」の音響設計思想を継承しながら、ドライバー性能・装着設計・音響構造の最適化を図ったモデル。15.4mm径ネオジムカスタムダイナミ