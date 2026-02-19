県内1医療機関あたりのインフルエンザ患者数が前の週より大幅に増加しています。2週連続で警報レベルを上回っています。2月15日までの1週間に県内で届け出があったインフルエンザの患者数は1医療機関あたり44.12人と前の週より8.36人増え、4週連続で増加しています。保健所別では上田が84・6人、松本が52.5人、北信が52人など10の管内で警報基準の30人を上回っています。また、インフルエンザとみられる症状で学級閉鎖や学年閉鎖の