６日、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのアイスダンスで、リズムダンス（ＲＤ）の演技に臨む中国の王詩玥（おう・しげつ、左）、柳鑫宇（りゅう・きんう）組。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）【新華社長春2月19日】フィギュアスケート・アイスダンスの中国代表、柳鑫宇（りゅう・きんう）はこのほど、自身のSNSアカウントに、パートナーの王詩玥（おう・しげつ）と氷上で舞う写真を添え「