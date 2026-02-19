重慶市沙坪壩区の磁器口古鎮で、一斉に夜空に放たれた多数の「電子孔明灯」。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月19日】中国重慶市沙坪壩（さへいは）区にある千年の歴史を持つ磁器口古鎮では春節（旧正月）連休（2月15〜23日）期間中、「電子孔明灯」を放つ新たなイベントが行われ、多くの市民や観光客でにぎわっている。「孔明灯」は「天灯」とも呼ばれ、三国時代（220〜280年）に諸葛亮（しょかつ・りょ