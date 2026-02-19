東方神起、SHINee、EXO、NCTといったスター集団を擁するSMエンタテインメントの新進気鋭グループ・RIIZE（ライズ）が、2月21日〜23日の3日間、K-POPボーイズグループ史上最速で東京ドームの大舞台に立つ。2023年9月のデビューから2年5ヶ月という異例のスピードで駆け上がってきたRIIZEが、どのようにしてここまで支持を広げてきたのかを紐解いていく。【写真】ショウタロウをはじめ、ビジュアル際立つメンバーソロカット■異例の