教員が女子児童らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた東京都豊島区立小の教諭沢田大樹被告（34）の公判が19日、名古屋地裁であり、検察側は懲役3年を求刑した。被告人質問で、被告は「教職の立場で卑劣な行為をすると背徳感が高まりスリルを感じた」と述べた。被告は「（教諭ではなかった）約6、7年前に児童ポルノに興味を持った」と説明